Cochabamba inicia jornada electoral con 15 infractores al Auto de buen Gobierno

15 infractores han sido sorprendidos incumpliendo la norma, principalmente en los municipios de Quillacollo y Sacaba.

Ligia Portillo

17/08/2025 7:56

Cochabamba inicia jornada electoral con 15 infractores al Auto de buen Gobierno. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

A primeras horas de este importante día electoral en Bolivia, Cochabamba desplegó un operativo de control vial para garantizar el cumplimiento del auto de buen gobierno, mientras la ciudadanía se prepara para ejercer su derecho al voto.

Desde la Dirección Departamental de Tránsito, el subdirector Coronel Fernando Aragón informó que más de 200 efectivos han sido desplegados en puntos estratégicos de la ciudad para supervisar la circulación de vehículos y apoyar en los recintos electorales.

Hasta el momento, 15 infractores han sido sorprendidos incumpliendo la norma, principalmente en los municipios de Quillacollo y Sacaba. Los conductores serán sancionados según las disposiciones establecidas, incluyendo la retención de vehículos y multas correspondientes.

Asimismo, se reportó un incidente de tránsito relacionado con conducción bajo efectos del alcohol, en el que el responsable fue remitido a la dependencia de tránsito para cumplir con el proceso legal.

En total, Cochabamba contará con 4.400 efectivos policiales desplegados durante la jornada electoral, reforzando la seguridad y garantizando que la votación se desarrolle con normalidad.

 

