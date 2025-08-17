‘Tuto’ Quiroga inicia la jornada electoral 'trotando' por el puente del Urubó de Santa Cruz

La jornada electoral en Bolivia arrancó con un mensaje de del candidato presidencial por la Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, quien inició el día con actividad física en el puente del Urubó, en Santa Cruz, para luego acompañar a su candidato a vicepresidente, Juan Pablo Velasco, a emitir su voto.

Quiroga recordó que llegó anoche a la capital cruceña, donde participó de una misa en la catedral, pidiendo “bendición e iluminación para Bolivia en este día histórico”. Durante su recorrido matutino, el exmandatario destacó que esta elección marca “el fin de un ciclo” en el país.

“Se viene un cambio de eras. Han sido 20 años de polarización y división, pero hoy los bolivianos tenemos la oportunidad de construir una nueva Bolivia, unida, cohesionada y reconciliada”, señaló.

El candidato explicó que ejercerá su derecho al voto cerca del mediodía en el colegio Santa Rosa de La Paz, recinto donde mantiene su registro electoral desde hace décadas y que tiene un valor simbólico para su familia. También destacó que su esposa y padres cumplirán con el sufragio en Cochabamba, donde rendirán homenaje a su hermano Mauricio, fallecido años atrás.

Quiroga exhortó a la población a participar activamente en las urnas y reconoció el trabajo de los jurados electorales en todo el país. “Hoy es un día histórico, nuestra democracia estará movilizada en todo el país. Salgamos todos a votar, dentro y fuera de Bolivia, porque una nueva etapa empieza con esta jornada electoral”, afirmó.

La jornada se desarrolla bajo la expectativa nacional e internacional, catalogada como una de las elecciones más importantes de la historia reciente del país.

