Durante las Elecciones Generales 2025 en Bolivia, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recordó a la población que quienes no puedan asistir a emitir su voto este 17 de agosto deben tramitar el Certificado de Impedimento, documento oficial que evita sanciones posteriores.

El trámite es personal, gratuito y se debe realizar en el recinto electoral más cercano el mismo día de la votación. Para ello, el TED habilitó varios puntos de atención en el departamento, además de una lista de recintos que puede consultarse a través de un código QR o ingresando a la página oficial cochabamba.oep.org.bo. o ingresando a https://cochabamba.oep.org.bo/wp-content/uploads/2025/08/Lista_Recintos_Impedimento.pdf

Puntos habilitados en Cochabamba

Oficina Central TEDC: Av. Simón López N° 325.

Regional Serecí Zona Sud: Zona Santa Vera Cruz, Calle Julio Alborta s/n, Av. Petrolera y Calle Japón.

Regional Serecí Quillacollo: Calle General Camacho, esquina Calle Nathaniel Aguirre.

Regional Serecí Sacaba: Plaza Central de Sacaba, en los ambientes de la Alcaldía GAM Sacaba, al lado de la Iglesia San Pedro.

El certificado solo se entrega a las personas que justifiquen de forma válida la imposibilidad de sufragar, cumpliendo así con lo establecido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

¿No podrás votar este 17 de agosto? Consulta a través de QR dónde tramitar tu certificado de impedimento. Foto: TED

Importancia del trámite

El voto en Bolivia es obligatorio y el incumplimiento puede generar restricciones en trámites bancarios y administrativos. Por eso, el certificado de impedimento se convierte en una garantía legal para quienes no participen de la jornada electoral por causas justificadas.

El OEP recalcó que este proceso busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, asegurando que todos los bolivianos cumplan con sus derechos y obligaciones en este proceso democrático.

