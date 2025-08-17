El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de Cochabamba oficializó la nómina de juezas y jueces electorales designados para cada recinto de votación de cara a la jornada electoral del próximo 17 de agosto.

Estos funcionarios cumplen un rol clave en el proceso democrático, ya que son los responsables de garantizar el orden, resolver controversias y supervisar que la votación se desarrolle de manera transparente y conforme a la ley.

¿Cómo consultar la lista?

La ciudadanía puede acceder a la lista completa de juezas y jueces electorales:

- Ingresando al siguiente enlace: Lista oficial de juezas y jueces designados

- Escaneando el código QR que acompaña esta publicación, lo que permite acceder de manera rápida desde cualquier dispositivo móvil.

Con esta medida, el OEP busca garantizar que la población conozca de primera mano a las autoridades responsables de velar por la legalidad de la votación en cada recinto, fortaleciendo la transparencia y confianza en el proceso electoral.

Publican la lista de juezas y jueces electorales designados por recinto en Cochabamba. Foto: TED

