Conoce la lista de hospitales que estarán disponibles para emergencias en Bolivia

El Ministerio de Salud informó que este domingo 17 de agosto, día de las elecciones generales, 125 establecimientos de salud públicos de segundo y tercer nivel estarán habilitados en todo el país para atender emergencias.

En La Paz, los hospitales de referencia incluyen: Hospital de Clínicas, Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, Hospital del Norte. El Alto Sur, Instituto Nacional del Tórax, Instituto Gastroenterológico, Instituto Nacional Oftalmológico, Hospital Los Pinos, La Merced, Cotahuma, La Portada, Holandés y Los Andes, entre otros. Además, se suman los hospitales de la seguridad social: Caja Nacional de Salud, Caja de Salud de Caminos, Caja Petrolera, Caja Bancaria Estatal y Caja de Salud Cordes.

El Ministerio activó también líneas de emergencia en los nueve departamentos:

Tarija: 168

Pando: 71262418

Potosí: 168 / 69632676

Oruro: 168 / 4150208

Chuquisaca: 168 / 800102930

Beni: 68983675

Cochabamba: 71730947

La Paz: 78708838

Santa Cruz: 168 / 62203322

Esta acción forma parte del Plan de Atención Médica de Emergencia, que incluye el despliegue de personal de salud con insumos, medicamentos y ambulancias. Participan equipos de la Unidad de Riesgos, Emergencias y Desastres, el Centro Coordinador de Emergencias en Salud Nacional, el programa SAFCI - Mi Salud y el Bono Juana Azurduy.

El plan prioriza municipios estratégicos como Colcapirhua, Quillacollo, Cercado y Arbieto (Cochabamba), Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Llallagua (Potosí). En total, 45 ambulancias estarán disponibles para el traslado de pacientes: ocho en La Paz, ocho en Santa Cruz, siete en Oruro, cinco en Potosí, cuatro en Cochabamba, cuatro en Tarija, tres en Sucre, tres en Pando y tres en Beni.

El Ministerio de Salud asegura que con esta logística se garantiza una atención rápida y efectiva para cualquier emergencia médica durante la jornada electoral.

