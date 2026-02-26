Cochabamba: foro de ICAM reunió a 9 aspirantes a la Gobernación

El evento permitió a los postulantes a la Gobernación intercambiar propuestas sobre desarrollo económico, energías renovables y gestión pública.
26/02/2026 14:39
La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) organizó con éxito un foro debate con los candidatos a la Gobernación de Cochabamba, donde participaron nueve de los diez postulantes al cargo. Solo faltó el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
El presidente de ICAM, Wildo Dolz, destacó la importancia del foro y el potencial de Cochabamba en la generación de energía.
“Nuestro departamento genera el 35% de la energía eléctrica de todo el país y cuenta con condiciones geográficas para ser un puntal en energías renovables, hidroeléctricas y eólicas”, dijo.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Calixto Vázquez, criticó la falta de claridad en algunas propuestas de los candidatos:
“Hay confusión en algunas propuestas; en ciertos casos pareciera que los candidatos están postulando a alcalde. Queremos escuchar propuestas concretas en áreas como salud y medio ambiente, no acusaciones ni guerra sucia”.
El foro permitió a los asistentes conocer de manera directa los planes de los aspirantes a la Gobernación y se espera que este tipo de espacios fortalezcan el debate democrático en el departamento.
