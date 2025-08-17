El candidato a la presidencia por APB Súmate, Manfred Reyes Villa, se dirigió esta mañana a la población para instar a los bolivianos a participar activamente en las elecciones generales, calificando este día como “uno de los más importantes de la historia de Bolivia”.

“Hoy la mayoría de los bolivianos está pendiente de ir a votar. Antes mucha gente decía ‘no voy, no voto’. Hoy sí iremos porque necesitamos la fortaleza de cada boliviano para fortalecer la democracia”, aseguró Reyes Villa, quien enfatizó la importancia de la unidad nacional y de elegir líderes comprometidos con la reconciliación y el orgullo de ser boliviano.

Manfred Reyes Villa llama a fortalecer la democracia en una jornada histórica de votación. Foto: APG

El candidato confirmó que emitirá su voto entre las 9:00 y 9:15 en el Colegio Don Bosco de Cochabamba, y posteriormente se trasladará a Santa Cruz y La Paz antes de regresar a Cochabamba. Además, hizo un llamado a poner fin a las amenazas y divisiones que puedan surgir durante el proceso electoral, asegurando que “nunca más habrá ninguna zona en Bolivia que funcione como republiqueta”.

Estas declaraciones se dieron en el marco de un día de intensa movilización ciudadana, en el que los bolivianos acuden a las urnas con la expectativa de contribuir a un proceso transparente y seguro.

