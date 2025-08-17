Reportan detonación cerca del recinto donde votará Andrónico Rodríguez en Entre Ríos

Una detonación registrada en las inmediaciones de la Unidad Educativa José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos, generó tensión entre los pobladores este domingo. En este recinto tiene previsto emitir su voto el candidato presidencial por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez.

Según testigos, el sonido se escuchó en el área exterior del centro de votación. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se desplazó de inmediato al lugar para iniciar las investigaciones.

A pesar del hecho, la votación continúa con normalidad y los ciudadanos siguen acudiendo al recinto para ejercer su derecho al voto. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni interrupciones en el proceso.

El fiscal de turno, Juan Carlos Campero, indicó: "El Ministerio Público de turno, a cargo del fiscal emanado por la Fiscalía General y la Fiscalía departamental de Cochabamba, tiene que informar que en el colegio José Carrasco de Manco Kápac, Entre Ríos, se ha producido la explosión de una mecha corta, según indican las investigaciones preliminares de la FELCC. Gracias a Dios no se han registrado daños materiales ni personales, y la votación continúa con normalidad en el recinto. Se garantiza que el candidato Andrónico Rodríguez pueda estar presente aquí sin ningún problema".

La presencia policial generó cierta susceptibilidad entre algunos ciudadanos, quienes expresaron su rechazo con gritos hacia las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación presentes.

Hasta el momento, las autoridades aseguran que las labores de votación se mantienen dentro de los parámetros normales, a la espera de los resultados del proceso electoral.

