Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

Manfred Reyes Villa tras votar: “Bolivia necesita un cambio real y unidad”

Reyes Villa señaló que su agenda lo llevará luego a La Paz y retornará a Cochabamba, mientras monitorea los resultados de la jornada electoral.

Ligia Portillo

17/08/2025 10:41

“Bolivia necesita un cambio”, dijo Manfred Reyes Villa luego de emitir su voto. Foto: APG
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a la presidencia por la Alianza Súmate, Manfred Reyes Villa, emitió su voto este domingo en la Unidad Educativa Don Bosco de Cochabamba, donde pidió a la ciudadanía participar activamente en las elecciones generales.

“Hoy es el momento de salvar a Bolivia, y eso depende de cada uno de ustedes. Ejercer este derecho fortalece nuestra democracia”, declaró Reyes Villa tras votar, acompañado de su familia.

También se refirió al desempeño del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que reconoció por su labor, aunque advirtió que el proceso será vigilado de cerca: “Esperamos que todo se mantenga transparente (...), porque cuidado, todo se sabe en la vida y estaremos haciendo un seguimiento total”.

Reyes Villa indicó que tras votar viajará a La Paz y luego retornará a Cochabamba para seguir de cerca los resultados. En su mensaje político, subrayó que Bolivia requiere un cambio profundo:

“Bolivia necesita un cambio real, una Bolivia unida donde todos se sientan orgullosos (...). Un presidente itinerante que logre resultados y atienda la crisis económica, social y política”.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Medrano, también destacó la participación ciudadana y la necesidad de garantizar que cada boliviano ejerza su derecho: “Lo más importante hoy es elegir y participar activamente". 

 

