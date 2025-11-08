TEMAS DE HOY:
Arrestados Asesinato dinero ilegal

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

“Pronto podremos hablar de un país federal”: Manfred Reyes Villa destaca mensaje de Rodrigo Paz

La autoridad cochabambina aseguró que la “competitividad sana entre departamentos” podría levantar la región.

Naira Menacho

08/11/2025 13:06

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El alcalde de Cochabamba y excandidato presidencial, Manfred Reyes Villa, destacó la propuesta del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, de convertir al país en un “Estado federal”.  

“Lo que personalmente más me gustó es que pronto podremos hablar de un país federal; esto es algo importante para transformar Bolivia y salir adelante. Los países federales como Argentina, Alemania, Estados Unidos y Brasil han salido adelante”, afirmó Reyes Villa.

En este sentido, la autoridad cochabambina aseguró que la “competitividad sana entre departamentos” podría levantar la región.

Reyes Villa aseguró que el mensaje de procesar a las exautoridades que actuaron en contra de Bolivia no significa una “venganza” y destacó la unidad del país y la esperanza puesta en el nuevo gobierno.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Uno decide

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD