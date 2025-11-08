“Pronto podremos hablar de un país federal”: Manfred Reyes Villa destaca mensaje de Rodrigo Paz

El alcalde de Cochabamba y excandidato presidencial, Manfred Reyes Villa, destacó la propuesta del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, de convertir al país en un “Estado federal”.

“Lo que personalmente más me gustó es que pronto podremos hablar de un país federal; esto es algo importante para transformar Bolivia y salir adelante. Los países federales como Argentina, Alemania, Estados Unidos y Brasil han salido adelante”, afirmó Reyes Villa.

En este sentido, la autoridad cochabambina aseguró que la “competitividad sana entre departamentos” podría levantar la región.

Reyes Villa aseguró que el mensaje de procesar a las exautoridades que actuaron en contra de Bolivia no significa una “venganza” y destacó la unidad del país y la esperanza puesta en el nuevo gobierno.

