Alcalde Manfred Reyes Villa posesiona a nuevas autoridades municipales ¿Quiénes son?

El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó a 10 nuevas autoridades en distintas secretarías y direcciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, asegurando que los cambios se realizaron para fortalecer el trabajo con “profesionales idóneos”.

Nuevas autoridades:

• Secretario de Recaudaciones y Atención al Contribuyente: Arq. Hugo Daniel Peña Ferreira.

• Secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura: Lic. Enrique Mendieta Alviz.

• Secretario en Asuntos Jurídicos: Dr. Elías Rocha Kahalil.

• Director de Finanzas: Dr. Vincent Gómez García.

• Director de Turismo: Lic. Hugo Terrazas Claros.

• Director de Cultura: Edson Ontiveros Mollinedo.

• Director de Administración de Geografía y Catastro: Arq. Enrique García Gonzáles.

• Director de Seguridad Ciudadana: Cnl. Alejandro Pozo Villagomez.

• Vocero del GAMC: Lic. Mauricio Noya Ruiz.

• Jefe de Alumbrado Público: Ing. Gerson Merubia Andia.

Las 10 nuevas autoridades fueron presentadas y posesionadas durante la mañana de este jueves.

El nuevo vocero de la alcaldía, Mauricio Noya, señaló que las nuevas autoridades asumen un compromiso con el municipio y los ciudadanos, para impulsar el desarrollo de la ciudad.

