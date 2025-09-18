TEMAS DE HOY:
Policías heridos ACCIDENTE VIAL Maltrato cruel

33ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alcalde Manfred Reyes Villa posesiona a nuevas autoridades municipales ¿Quiénes son?

Desde el municipio se indicó que los cambios se realizaron para fortalecer el trabajo y desarrollo de Cochabamba.

Silvia Sanchez

18/09/2025 12:20

Foto Gamc
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó a 10 nuevas autoridades en distintas secretarías y direcciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, asegurando que los cambios se realizaron para fortalecer el trabajo con “profesionales idóneos”.

Nuevas autoridades:

•             Secretario de Recaudaciones y Atención al Contribuyente:  Arq. Hugo Daniel Peña Ferreira.

•             Secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura: Lic. Enrique Mendieta Alviz.

•             Secretario en Asuntos Jurídicos: Dr. Elías Rocha Kahalil.

•             Director de Finanzas: Dr. Vincent Gómez García.

•             Director de Turismo: Lic. Hugo Terrazas Claros.

•             Director de Cultura: Edson Ontiveros Mollinedo.

•             Director de Administración de Geografía y Catastro: Arq. Enrique García Gonzáles.

•             Director de Seguridad Ciudadana: Cnl. Alejandro Pozo Villagomez.

•             Vocero del GAMC: Lic. Mauricio Noya Ruiz.

•             Jefe de Alumbrado Público: Ing. Gerson Merubia Andia.

 

Las 10 nuevas autoridades fueron presentadas y posesionadas durante la mañana de este jueves.

El nuevo vocero de la alcaldía, Mauricio Noya, señaló que las nuevas autoridades asumen un compromiso con el municipio y los ciudadanos, para impulsar el desarrollo de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD