Alcalde Manfred Reyes Villa posesiona a nuevas autoridades municipales ¿Quiénes son?

Desde el municipio se indicó que los cambios se realizaron para fortalecer el trabajo y desarrollo de Cochabamba.
18/09/2025 12:20
El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó a 10 nuevas autoridades en distintas secretarías y direcciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, asegurando que los cambios se realizaron para fortalecer el trabajo con “profesionales idóneos”.
Nuevas autoridades:
• Secretario de Recaudaciones y Atención al Contribuyente: Arq. Hugo Daniel Peña Ferreira.
• Secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura: Lic. Enrique Mendieta Alviz.
• Secretario en Asuntos Jurídicos: Dr. Elías Rocha Kahalil.
• Director de Finanzas: Dr. Vincent Gómez García.
• Director de Turismo: Lic. Hugo Terrazas Claros.
• Director de Cultura: Edson Ontiveros Mollinedo.
• Director de Administración de Geografía y Catastro: Arq. Enrique García Gonzáles.
• Director de Seguridad Ciudadana: Cnl. Alejandro Pozo Villagomez.
• Vocero del GAMC: Lic. Mauricio Noya Ruiz.
• Jefe de Alumbrado Público: Ing. Gerson Merubia Andia.
Las 10 nuevas autoridades fueron presentadas y posesionadas durante la mañana de este jueves.
El nuevo vocero de la alcaldía, Mauricio Noya, señaló que las nuevas autoridades asumen un compromiso con el municipio y los ciudadanos, para impulsar el desarrollo de la ciudad.
