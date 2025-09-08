La ciudad de Cochabamba vio hoy el regreso de Manfred Reyes Villa a la Alcaldía Municipal, desde tempranas horas, decenas de ciudadanos se concentraron en la Plaza Principal para recibir al alcalde, aplaudiendo y vitoreando su retorno. La autoridad inició su jornada oficial con la primera reunión de gabinete, en la que participaron subalcaldes, secretarios y directores municipales, quienes le ofrecieron como gesto tradicional una chicha de bienvenida.

En contacto con nuestra unidad móvil, Reyes Villa se refirió a los desafíos que enfrentará en su gestión y los proyectos pendientes: “He visto también en toda esta campaña una Alcaldía en huelga en las plazas porque no les pagan salarios. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, realmente en una ingeniería financiera por la experiencia que tenemos, para que las cosas funcionen en nuestra institución y el pueblo se sienta realmente atendido. Tiene que ser la primera institución digitalizada para evitar la corrupción y brindar un servicio integral a todos los distritos de Cochabamba”, declaró el alcalde.

Entre los proyectos que mencionó destacan la entrega próxima del teleférico, la continuación de obras en la Playa Turquesa y el distribuidor de Blanco Galindo, así como la finalización de trabajos complementarios en la terminal de buses. Reyes Villa reconoció los retrasos por el tema del diésel, pero aseguró que impulsará el avance de las obras para cumplir los objetivos de su gestión.

“Soy recurrente en esto, acuérdense de mí: al terminar nuestra gestión, va a ser la mejor ciudad de Bolivia. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente en la institución municipal”, concluyó.

El acto también incluyó un recorrido simbólico hacia la Cámara Nacional del Gobierno Autónomo Municipal, marcando el inicio formal de su administración y la expectativa de la ciudadanía por el desarrollo de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play