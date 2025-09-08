Entre el bullicio y la emoción que llenaba la Plaza Principal 14 de Septiembre, un inesperado protagonista acaparó todas las miradas y aplausos del público, un perro travieso que decidió ser parte de la escenificación del grito libertario de 1810.

Mientras los soldados recreaban la histórica insurgencia, el can no dudó en correr entre ellos, ladrando y siguiéndolos con energía contagiosa. Sus ocurrencias provocaron risas y comentarios entre los espectadores, quienes no podían apartar la vista de este improvisado actor que, sin ensayos ni guión, se convirtió en la atracción principal del evento.

Un can se roba las miradas durante la ‘escenificación del grito libertario’ en Cochabamba. Foto: Red Uno

“Fue increíble, parecía que entendía todo lo que pasaba. Corría detrás de los soldados y parecía un miembro más de la tropa”, comentó una de las personas presentes, sonriendo ante la peculiar escena.

Sin duda, este peludo protagonista demostró que, a veces, los mejores momentos de la historia se viven cuando menos se espera. Entre ladridos y carreras improvisadas, el can se ganó el cariño de todos y dejó un recuerdo entrañable de una celebración que combina historia, tradición y un toque de humor inesperado.

Mira el video:

