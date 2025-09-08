En cuestión de minutos, el barrio Bolívar de Santa Fe, municipio de San Carlos, Santa Cruz, se convirtió en escenario de caos y violencia. Vecinos enfurecidos denunciaron el presunto secuestro de una menor y, sin esperar a la Policía, arremetieron contra un hombre y una mujer acusados del hecho.

El enojo colectivo estalló de forma brutal, el hombre fue golpeado salvajemente, desnudado en plena vía pública y rodeado por una multitud que pedía justicia inmediata. La mujer también recibió agresiones, mientras los gritos de “¡Que no se los lleven!” y “¡Justicia para la niña!” retumbaban en todo el barrio.

La llegada de la Policía apenas logró evitar una tragedia mayor. Los uniformados tuvieron que enfrentarse a una turba fuera de control, que por momentos estuvo a punto de rebasarlos. Con gran dificultad, lograron llevar a la pareja hasta la estación policial, donde la tensión continuó, los vecinos montaron una vigilia para impedir que los sospechosos salieran en libertad.

“Era demasiada la furia, la gente no quería escuchar razones”, contó un testigo del hecho. "El hombre fue golpeado y dejado semidesnudo en plena calle, la mujer casi corre con la misma suerte", indicó otra persona.

Las autoridades investigan si existió un intento real de secuestro o si todo se trató de un malentendido que desató la ira colectiva.

Imágenes sensibles:

