Fiscalía y Procuraduría coordinan seguimiento de casos Fondo Indígena y Botrading

Hans Franco

19/12/2025 12:56

Foto: Fiscalía y Procuraduría coordinan acciones en casos Fondioc, Botrading
La Paz

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, sostuvo una reunión interinstitucional con el Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, y el Subprocurador, Roger Marcelo Longaric Saucedo, con el objetivo de fortalecer la coordinación efectiva entre ambas instituciones y trazar líneas de trabajo conjuntas en defensa de los intereses del Estado, en el marco de sus competencias y atribuciones.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de articular acciones institucionales que permitan un seguimiento oportuno y eficiente de los procesos penales de alto impacto.

En la reunión, se abordaron procesos específicos que requieren atención inmediata debido a la afectación económica e institucional que representan para el Estado. Entre estos casos se encuentra el Fondo Indígena, el caso Botrading, así como otros procesos relevantes vinculados a presuntos hechos de corrupción y daño económico al Estado, sobre los cuales se acordó coordinar el seguimiento procesal.

Torrez señaló que esta coordinación permitirá optimizar el intercambio de información, fortalecer la estrategia jurídica y garantizar que los procesos avancen con celeridad y transparencia, evitando la impunidad y resguardando los recursos públicos.

