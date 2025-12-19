Fiscalía y Procuraduría coordinan seguimiento de casos Fondo Indígena y Botrading

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, sostuvo una reunión interinstitucional con el Procurador General del Estado, Hugo León La Faye, y el Subprocurador, Roger Marcelo Longaric Saucedo, con el objetivo de fortalecer la coordinación efectiva entre ambas instituciones y trazar líneas de trabajo conjuntas en defensa de los intereses del Estado, en el marco de sus competencias y atribuciones.

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en la importancia de articular acciones institucionales que permitan un seguimiento oportuno y eficiente de los procesos penales de alto impacto.

En la reunión, se abordaron procesos específicos que requieren atención inmediata debido a la afectación económica e institucional que representan para el Estado. Entre estos casos se encuentra el Fondo Indígena, el caso Botrading, así como otros procesos relevantes vinculados a presuntos hechos de corrupción y daño económico al Estado, sobre los cuales se acordó coordinar el seguimiento procesal.

Torrez señaló que esta coordinación permitirá optimizar el intercambio de información, fortalecer la estrategia jurídica y garantizar que los procesos avancen con celeridad y transparencia, evitando la impunidad y resguardando los recursos públicos.

