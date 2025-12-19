TEMAS DE HOY:
Policial

Investigan hallazgo de cadáver de mujer desmembrada y en estado de descomposición en Katalla Baja, Sucre

Las autoridades anunciaron que se efectuarán las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad de la víctima.

Charles M. Flores

19/12/2025 11:20

Fiscalía investiga hallazgo de cadáver femenino en avanzado estado de descomposición en Katalla Baja, Sucre. FOTO: Fiscalía General del Estado de Bolivia
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fiscalía de Vida y Personas de Sucre inició esta mañana una investigación tras el hallazgo de un cadáver femenino en la zona de Katalla Baja. Según informó la institución, un equipo de fiscales especializados, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo.

El cadáver, aún sin identificar, se encontraba en avanzado estado de descomposición y con signos de desmembramiento, lo que generó conmoción entre los vecinos de la zona. Las autoridades anunciaron que se efectuarán las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar la identidad de la víctima.

La Fiscalía confirmó que se trata de un caso bajo investigación prioritaria y que se activarán los protocolos de búsqueda de familiares y testigos que puedan aportar información. Hasta el momento, se desconocen los motivos y posibles responsables del hecho.

Noticia en desarrollo... 

 

 

 

