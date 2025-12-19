El falso fotógrafo de Hollywood: citaba a jóvenes modelos y las mataba

En el vibrante Los Ángeles de los años 80, la promesa de una carrera como modelo podía cambiar una vida. William Richard Bradford, elegante, carismático y convincente, se presentaba como un fotógrafo profesional dispuesto a abrir puertas en la industria. Pero detrás de esa imagen se ocultaba uno de los casos criminales más perturbadores de la época.

En 1984, Bradford citó a Shari Miller y Tracey Campbell en un remoto campamento al norte de la ciudad. Les prometió sesiones fotográficas que impulsarían sus carreras, pero el encuentro terminó en tragedia: ambas jóvenes fueron asesinadas. El engaño, cuidadosamente planificado, dejó al descubierto un patrón de manipulación y violencia que conmocionó a la ciudad.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en distintos puntos de Los Ángeles. En ambos casos, las investigaciones confirmaron que Bradford realizó sesiones de fotos antes de cometer los crímenes. Elegía lugares aislados y utilizaba métodos similares para dificultar la identificación, delineando el perfil de un asesino serial frío y meticuloso.

Un hallazgo que lo cambió todo

La investigación dio un giro cuando la policía estableció que Bradford había sido la última persona que vio con vida a Tracey Campbell. Con esa información, se obtuvo una orden de allanamiento para su departamento. Allí, los agentes encontraron más de 50 fotografías de mujeres en poses de modelaje, muchas de ellas nunca identificadas.

Según Crime+Investigation, ese archivo fotográfico amplió drásticamente la dimensión del caso. En 2006, las autoridades de Los Ángeles difundieron 47 retratos y pidieron colaboración ciudadana para reconocer a las mujeres. Una de ellas resultó ser Nika LaRue, hermana de la actriz Eva LaRue, quien fue reconocida tras la alerta de un amigo que vio la imagen en las noticias.

El juicio y una frase inquietante

El juicio contra Bradford se llevó a cabo en 1988. El acusado decidió representarse a sí mismo y no presentó pruebas en su defensa. El tribunal lo declaró culpable de los homicidios y lo condenó a pena de muerte.

Al escuchar el veredicto, Bradford lanzó una frase que heló la sala:

“Piensen en cuántas ni siquiera conocen”, insinuando la existencia de más víctimas.

La investigación sumó otro nombre a la lista: Donnalee Campbell Duhamel, hallada decapitada en 1978 en un cañón de Malibú. La policía determinó que Bradford la había conocido poco antes de su desaparición, reforzando la hipótesis de más crímenes.

Un archivo que aún guarda secretos

Bradford murió por causas naturales el 10 de marzo de 2008, en una prisión de Vacaville, California. Sin embargo, su muerte no cerró el caso. Las fotografías halladas en su poder siguen siendo analizadas, ya que muchas mujeres retratadas nunca fueron localizadas.

Los investigadores sostienen que ese archivo podría incluir tanto víctimas como sobrevivientes que jamás denunciaron lo ocurrido. Décadas después, las autoridades continúan solicitando la colaboración del público para identificar los rostros que aparecen en esas imágenes.

El caso Bradford permanece como un símbolo del peligro de la manipulación, el abuso de confianza y el uso del glamour como anzuelo. Una historia donde los sueños de fama se convirtieron en una pesadilla y donde, aún hoy, quedan preguntas sin respuesta.

