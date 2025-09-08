Santa Cruz vivió una noche llena de color, música y raíces culturales con la esperada elección de la Reina de la Tradición Cruceña 2025. Entre 20 talentosas y bellas candidatas, una sola logró conquistar no solo al exigente jurado, sino también al público que vibró con cada presentación: María Saucedo Guzmán fue coronada como la nueva soberana de la tradición.

Con una pasarela llena de gracia, vestimenta típica que brilló bajo los reflectores y un mensaje cargado de amor por sus raíces, María conquistó al jurado y puso a todos de pie. La velada, marcada por música, danza y sabor cruceño, se convirtió en un verdadero espectáculo que celebró la esencia de Santa Cruz.

¡Belleza, cultura y tradición! María Saucedo Guzmán es coronada Reina de la Tradición Cruceña 2025. Foto: Red Uno

La joven, que ahora llevará en alto la identidad y la cultura cruceña, deslumbró con su carisma, elegancia y profundo amor por las costumbres del oriente boliviano. Su elección marca el inicio de un año en el que será embajadora de la tradición, participando en eventos, ferias y actividades que promueven las raíces culturales del departamento.

Con una puesta en escena que fusionó folklore, belleza y orgullo regional, la elección de la Reina de la Tradición Cruceña 2025 se convirtió en una verdadera fiesta para Santa Cruz, donde la cultura y la identidad brillaron con luz propia.

Porque en Santa Cruz, la belleza y la tradición siempre van de la mano… ¡y este año llevan el nombre de María Saucedo Guzmán!

