Capturan al último implicado en el brutal asesinato de la familia Vela Acarapi en Cochabamba

La Policía confirmó este martes la captura de Yeferson R.A., de 19 años, señalado como el tercer y último implicado en el atroz asesinato de la familia Vela Acarapi, ocurrido el pasado 5 de julio en el municipio de Entre Ríos, trópico de Cochabamba.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Vanderley Flores, informó que el joven fue aprehendido en la comunidad de Santa María, donde permanecía oculto tras semanas de intensa búsqueda.

“Se tenía una persona prófuga, identificada como Yeferson R.A., de 19 años, autor material e intelectual del crimen. Hoy logramos su captura”, señaló Flores.

Según las investigaciones, Yeferson habría ejecutado el asesinato de Griselda Acarapi y de los dos hijos de la pareja, Brayan y Erick, de apenas 8 y 11 años, luego de que Yimer Crespo asesinara al padre, Gregorio Vela Torrez, para robarles el vehículo y 120 mil bolivianos que portaban para la supuesta compra de un terreno ofrecido por Limber Medina.

Medina y Crespo ya fueron capturados, confesaron su participación en el crimen y recibieron la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Sin embargo, el tercer implicado permanecía prófugo, lo que obligó a la Policía a desplegar un amplio operativo en la región.

Finalmente, este martes Yeferson fue trasladado a Ivirgarzama, donde será puesto a disposición del Ministerio Público y procesado por los delitos de asesinato e infanticidio. Se espera que en las próximas horas un juez defina su situación jurídica.

