¡De no creer! En tres viajes y sin ser descubierto un ladrón robó una casa (Video)

Un hecho insólito se registró en Cochabamba, luego que un ladrón ingresó a una casa y robó herramientas, lo llamativo es que lo hizo a pie y en tres viajes.

Ligia Portillo

03/09/2025 11:34

¡De no creer! En tres viajes y sin ser descubierto un ladrón robó una casa (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un audaz robo ocurrió el pasado sábado en la urbanización Guadalupe, ubicada en el kilómetro 7,5 de la avenida Sacaba, donde un delincuente ingresó a una vivienda y se llevó únicamente herramientas de construcción y carpintería.

Lo que más llama la atención del hecho es que el ladrón no actuó con prisa: según el denunciante, realizó tres viajes a pie por la calle para sustraer los objetos, moviéndose con tranquilidad y sin ser detectado por los vecinos.

¡De no creer! En tres viajes y sin ser descubierto un ladrón robó una casa (Video). Foto: Red Uno

El robo ocurrió entre las 6:30 y las 19:50, y las autoridades aún no han identificado al responsable. El propietario de la vivienda cuenta con videos de seguridad que podrían ayudar a dar con el paradero del ladrón y solicita a la comunidad ayuda para difundir las imágenes y lograr su identificación.

Vecinos de la calle Taquirari, en la OTB Urbanización Guadalupe, se mantienen alertas ante este tipo de actos, mientras que la Policía investiga el caso para dar con el autor de este insólito hurto.

