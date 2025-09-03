“Hoy sentimos que se hizo justicia”: condenan a dos exprovinciales por encubrir los abusos del “Padre Pica”

En un fallo histórico, el juez de Sentencia Cuatro de Cochabamba dictó este martes un año de reclusión para los exprovinciales jesuitas Marcos Recolons (81) y Ramón Alaix (83), acusados de encubrir los abusos sexuales del sacerdote Alfonso Pedrajas, conocido como “Padre Pica”.

Se trata del primer proceso penal en Bolivia contra altos mandos de la Compañía de Jesús por encubrimiento de abusos sexuales, un delito que durante años permaneció protegido por la institución.

La Fiscal de Materia, Jimena Montaño, destacó el esfuerzo del Ministerio Público desde la denuncia en 2023 hasta la sentencia: “Gracias a todo el trabajo investigativo se ha logrado esta condena por encubrimiento. Hoy la justicia reconoce la responsabilidad de los acusados”.

El proceso judicial enfrentó suspensiones por la falta de notificación a las víctimas y problemas de salud de los acusados, según explicó la fiscal Paola Martínez, pero finalmente llegó a una resolución histórica.

La voz de las víctimas y sus familiares se hizo sentir con fuerza en la audiencia. Una familiar expresó entre lágrimas: “Estamos agradecidos porque nuestra confianza en la justicia se mantiene. Mi hermano, que fue víctima de Pedrajas, falleció tras caer en una depresión profunda, pero hoy sentimos que se hizo justicia. Esta sentencia es un alivio después de tantos años de sufrimiento”.

La defensa de las víctimas resaltó la magnitud de los hechos: “Pedrajas fue un depredador y estos dos exprovinciales encubrieron sus crímenes. Finalmente, la justicia boliviana ha actuado de manera objetiva y prolija”.

En medio de abrazos y lágrimas, familiares celebraron la sentencia, que marca un hito en la lucha contra la impunidad dentro de instituciones religiosas. Los exprovinciales deberán cumplir su pena en el penal de San Sebastián varones, un hecho sin precedentes en Bolivia.

La condena contra Recolons y Alaix representa un paso histórico en la justicia boliviana y una señal de esperanza para quienes durante años buscaron reparación frente a los abusos del “Padre Pica”.

