En horas de la noche de este miércoles, efectivos policiales y paramédicos se trasladaron hasta la intersección de la calle 16 de Julio con Ecuador tras recibir la alerta de transeúntes que denunciaron la presencia de una pareja inconsciente en la vía pública.

Al llegar, los uniformados y personal médico asistieron al varón, quien logró reaccionar en el lugar. En cambio, la mujer permanecía inconsciente y fue trasladada de inmediato a un centro médico para recibir atención especializada.

Pareja es hallada inconsciente en plena vía pública en la calle 16 de Julio y Ecuador de Cochabamba. Foto: Red Uno

Testigos señalaron que la pareja habría sido bajada de un vehículo momentos antes de ser encontrada.

La Policía inició las investigaciones para determinar las causas del hecho y si existieron responsabilidades por parte de quienes los dejaron en la vía pública.

Mira la programación en Red Uno Play