Brutal ataque en el centro de Cochabamba: joven muere al ser apuñalado

Cochabamba amaneció con consternación tras el violento hecho registrado la madrugada de este miércoles en la calle Jordán, esquina avenida Oquendo de Cochabamba. Según el reporte preliminar, al promediar las 2:00 a.m., bomberos de la Policía y paramédicos acudieron de emergencia al lugar luego de que transeúntes alertaran sobre dos jóvenes gravemente heridos a causa de múltiples puñaladas.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, tres jóvenes en situación de calle se encontraban en un cajero automático para pernoctar cuando fueron sorprendidos por otros dos individuos, también en situación de calle. Se desató una pelea que dejó rastros de sangre a lo largo de varias cuadras, desde la calle Jordán hasta la avenida Oquendo.

Brutal ataque en la calle Jordán: joven muere apuñalado y otro permanece grave. Foto: Fernando Aguilar

Testigos relataron que uno de los jóvenes logró huir, mientras los otros dos fueron brutalmente atacados con cuchillos. Ambos recibieron heridas en la parte inferior del cuerpo. Uno de ellos fue trasladado por bomberos de la Policía hasta un centro médico, donde lamentablemente perdió la vida. El otro joven fue llevado por paramédicos a otro hospital y permanece internado en estado crítico.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició las investigaciones para dar con el paradero de los agresores, quienes tras cometer el crimen huyeron del lugar.

Las autoridades policiales informaron que en las próximas horas brindarán un reporte oficial sobre la identidad de los involucrados y el estado de salud del joven sobreviviente.

