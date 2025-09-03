TEMAS DE HOY:
Jorge 'Tuto' Quiroga despide a Percy Fernández: “Cambió la historia de Santa Cruz”

El candidato presidencial Jorge ‘Tuto’ Quiroga asistió al velorio del exalcalde Percy Fernández, destacando su carisma, su gestión histórica en Santa Cruz y el legado que deja en la democracia boliviana.

Ligia Portillo

03/09/2025 7:04

Jorge 'Tuto' Quiroga despide a Percy Fernández: “Cambió la historia de Santa Cruz”. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Con palabras cargadas de emoción y reconocimiento, el candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga rindió homenaje al exalcalde Percy Fernández Añez durante su velorio, destacando su inteligencia, carisma y legado en la historia política de Bolivia.

Vengo a tributar mi homenaje a un hombre que cambió la historia de Santa Cruz y marcó la democracia boliviana con sus páginas más luminosas”, expresó Quiroga, recordando cómo conoció a Percy cuando era un joven ministro y quedó impresionado por su capacidad de liderazgo.

El exmandatario afirmó que el nombre de Percy es sinónimo del cargo que ocupó: “Cuando uno piensa en alcalde, piensa en Percy Fernández. Su amor por Santa Cruz fue tan grande que, incluso si le hubieran ofrecido ser Papa o secretario general de la ONU, él habría preferido ser alcalde de Santa Cruz”.

Finalmente, destacó su carisma y cercanía con la gente, recordándolo como un hombre que “iluminaba con su sonrisa más que todos los focos y toda la energía del mundo”.

