Romer Saucedo sobre Percy Fernández: “El mejor alcalde que tuvo Santa Cruz, un referente para todos”

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, llegó desde Sucre hasta Santa Cruz para dar el último adiós al exalcalde Percy Fernández Añez, a quien describió con profunda admiración como “el mejor alcalde de la historia de Santa Cruz” y un hombre cuyo legado marcó un antes y un después en la gestión municipal de la capital cruceña.

“Percy fue un hombre carismático, querido por su gente, que gobernó con cercanía y autenticidad. Era un alcalde que no usaba filtros para decir las cosas, que representaba la esencia del verdadero cruceñismo en su manera de hablar, de expresarse y de trabajar por la ciudad”, expresó Saucedo durante el velorio, donde cientos de ciudadanos y autoridades rindieron homenaje al histórico líder.

El titular del Tribunal Supremo destacó la trayectoria de vida de Fernández, recordando que, al igual que él, provino de orígenes humildes y con esfuerzo logró alcanzar grandes metas. “Me identifiqué con su historia porque también vengo desde abajo, estudié en universidad pública, trabajé para abrirme camino y vi en Percy un ejemplo de que los sueños pueden cumplirse sin importar el punto de partida”, añadió.

Saucedo también hizo un llamado a que las nuevas generaciones tomen el ejemplo del exalcalde como inspiración: “Percy nos enseñó que con trabajo, compromiso y amor por la tierra uno puede transformar la realidad de su gente. Ese es el legado más grande que deja: demostrar que se puede servir con pasión y transparencia”.

Finalmente, señaló que cualquier homenaje oficial será insuficiente para agradecer todo lo que hizo por Santa Cruz: “Podemos poner su nombre a avenidas, parques o instituciones, pero nada podrá igualar la huella que dejó en la historia y en el corazón de los cruceños”.

