Scz despide a percy

Romer Saucedo sobre Percy Fernández: “El mejor alcalde que tuvo Santa Cruz, un referente para todos”

Saucedo llegó desde Sucre hasta Santa Cruz para dar el último adiós al exalcalde Percy Fernández.

Ligia Portillo

03/09/2025 7:10

Romer Saucedo sobre Percy Fernández: “El mejor alcalde que tuvo Santa Cruz, un referente para todos”. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, llegó desde Sucre hasta Santa Cruz para dar el último adiós al exalcalde Percy Fernández Añez, a quien describió con profunda admiración como “el mejor alcalde de la historia de Santa Cruz” y un hombre cuyo legado marcó un antes y un después en la gestión municipal de la capital cruceña.

Percy fue un hombre carismático, querido por su gente, que gobernó con cercanía y autenticidad. Era un alcalde que no usaba filtros para decir las cosas, que representaba la esencia del verdadero cruceñismo en su manera de hablar, de expresarse y de trabajar por la ciudad”, expresó Saucedo durante el velorio, donde cientos de ciudadanos y autoridades rindieron homenaje al histórico líder.

El titular del Tribunal Supremo destacó la trayectoria de vida de Fernández, recordando que, al igual que él, provino de orígenes humildes y con esfuerzo logró alcanzar grandes metas. “Me identifiqué con su historia porque también vengo desde abajo, estudié en universidad pública, trabajé para abrirme camino y vi en Percy un ejemplo de que los sueños pueden cumplirse sin importar el punto de partida”, añadió.

Saucedo también hizo un llamado a que las nuevas generaciones tomen el ejemplo del exalcalde como inspiración: “Percy nos enseñó que con trabajo, compromiso y amor por la tierra uno puede transformar la realidad de su gente. Ese es el legado más grande que deja: demostrar que se puede servir con pasión y transparencia”.

Finalmente, señaló que cualquier homenaje oficial será insuficiente para agradecer todo lo que hizo por Santa Cruz: “Podemos poner su nombre a avenidas, parques o instituciones, pero nada podrá igualar la huella que dejó en la historia y en el corazón de los cruceños”.

 

