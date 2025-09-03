TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Inseguridad accidente vehicular

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: ¡Insólito! Cantó “Hit me baby one more time” y segundos después… ¡sufrió un accidente!

La conductora contó lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde compartió la historia.

Ligia Portillo

03/09/2025 8:23

VIDEO: ¡Insólito! Cantó “Hit me baby one more time” y segundos después… ¡sufrió un accidente! Foto: Captura de pantalla
EE.UU.

Escuchar esta nota

Lo que parecía un momento divertido terminó en un accidente insólito. Una mujer, identificada en redes sociales como Kaicutch, protagonizó una curiosa coincidencia: mientras conducía, cantaba a todo pulmón la icónica canción Hit me baby one more time, cuando de pronto… ¡terminó chocando su auto!

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y nadie resultó herido, pero la propia protagonista decidió tomárselo con humor. En su cuenta de Instagram, donde compartió la historia, escribió:
“Supongo que se podría decir que me golpearon una vez más…”, haciendo un juego de palabras con la famosa letra de Britney Spears.

El video no tardó en volverse viral, y cientos de usuarios comentaron entre risas la inesperada coincidencia entre la canción y el accidente. Algunos incluso bromearon con que “la música puede ser peligrosa si la tomas demasiado literal”.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD