VIDEO: ¡Insólito! Cantó “Hit me baby one more time” y segundos después… ¡sufrió un accidente!

Lo que parecía un momento divertido terminó en un accidente insólito. Una mujer, identificada en redes sociales como Kaicutch, protagonizó una curiosa coincidencia: mientras conducía, cantaba a todo pulmón la icónica canción Hit me baby one more time, cuando de pronto… ¡terminó chocando su auto!

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y nadie resultó herido, pero la propia protagonista decidió tomárselo con humor. En su cuenta de Instagram, donde compartió la historia, escribió:

“Supongo que se podría decir que me golpearon una vez más…”, haciendo un juego de palabras con la famosa letra de Britney Spears.

El video no tardó en volverse viral, y cientos de usuarios comentaron entre risas la inesperada coincidencia entre la canción y el accidente. Algunos incluso bromearon con que “la música puede ser peligrosa si la tomas demasiado literal”.

