VIDEO: Cangrejo ‘cocinero’ deslumbra con su sombrero natural en el fondo marino

Un curioso espectáculo submarino ha capturado la atención de los internautas: un pequeño cangrejo pasea con elegancia por el fondo del mar, luciendo en su cabeza una anémona que parece un auténtico sombrero de chef.

Este divertido comportamiento no es casualidad, sino una estrategia de supervivencia. Los cangrejos a menudo forman una relación simbiótica con anémonas o pólipos coralinos: ellas les ofrecen protección frente a depredadores y un escondite seguro, mientras que los crustáceos les comparten parte de su alimento.

El video, que rápidamente se ha vuelto viral en redes sociales, ha generado comentarios llenos de humor y admiración. “¡Miren al chef del océano preparando su día!”, escribió un usuario, mientras que otros se sorprendían por la destreza del pequeño crustáceo al caminar con su peculiar ‘sombrero’.

Entre la belleza del mundo marino y la creatividad de la naturaleza, este cangrejo nos recuerda que incluso en las profundidades, el ingenio y la diversión no tienen límites.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play