Policial

Policía se lleva a canes ‘peligrosos’, habrían atacado a una mascota en Cochabamba

Los canes fueron trasladados a dependencias de Pofoma.

Ligia Portillo

01/09/2025 10:44

Policía se lleva a canes ‘peligrosos’, habrían atacado a una mascota en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En horas de la madrugada de este lunes, efectivos del Estación Policial Integral (EPI) Central acudieron con rapidez a la avenida 9 de Abril, zona sur de Cochabamba, luego de un llamado de vecinos alarmados por la presencia de dos canes de raza considerada peligrosa en la zona.

Según se conoció, uno de los residentes informó que los animales habían atacado a su mascota, generando preocupación entre los habitantes del sector. Las mascotas, aparentemente propiedad de una vecina del barrio, fueron aseguradas por el personal policial.

Policía se lleva a canes ‘peligrosos’, habrían atacado a una mascota en Cochabamba. Foto: Red Uno

Los canes fueron trasladados a dependencias de Pofoma, donde fueron entregados al personal de Zoonosis para su resguardo y seguimiento.

Vecinos del sector pidieron a las autoridades reforzar los controles sobre este tipo de animales para evitar incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad.

 

