“¡Brilla el sol de septiembre...!” Cochabamba inicia su mes entonando su himno

Con el fervor cívico que caracteriza a los cochabambinos, este 1 de septiembre arrancaron oficialmente las actividades del mes aniversario de la Llajta. Desde horas de la madrugada, el personal de la Policía Militar se formó en el exCITE para rendir honores y entonar el himno a Cochabamba, marcando el inicio de las celebraciones que culminarán el próximo 14 de septiembre, fecha en la que se conmemoran los 215 años del grito libertario.

El acto comenzó con la interpretación del himno nacional y posteriormente se entonaron las sagradas notas del himno a Cochabamba, acompañado de la banda militar y en presencia de autoridades. “Hoy damos inicio a las actividades programadas, recordando los 215 años de grito libertario del departamento de Cochabamba”, expresó el coronel Peña, quien adelantó que se tiene prevista la retreta de gala para el 13 de septiembre, además de los actos cívicos-militares y desfiles patrióticos para el 14.

Un detalle curioso resaltado en esta jornada es que el himno a Cochabamba, con letra de Benjamín Blanco y música de Teófilo Vargas, recién en 2010 recibió oficialmente su “certificado de nacimiento”, al ser declarado el 1 de septiembre como el Día del Himno a Cochabamba mediante la Ley Departamental N° 008.

Cabe recordar que la pieza musical debe ser interpretada en cuatro partes y, aunque muchos lo entonan diciendo “Brilla el sol de septiembre radiante”, la letra original señala “Brille el sol de septiembre radiante”, en tiempo futuro, un detalle que suele pasar desapercibido en escuelas y actos oficiales.

Las celebraciones del mes aniversario se extenderán por toda la ciudad, con desfiles, actos cívicos y la tradicional retreta en la plaza 14 de Septiembre. Cochabambinos y visitantes están invitados a ser parte de estas actividades que reavivan el orgullo y el sentimiento patrio en la tierra de las Heroínas de la Coronilla.

