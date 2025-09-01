Momentos de tensión se vivieron la noche de este domingo en el barrio 15 de Julio, zona de la Radial 26 de Santa Cruz, cuando un vehículo descontrolado estuvo a punto de arrollar a varios vecinos que se encontraban compartiendo en la cancha del barrio.

Según testigos, en la movilidad viajaban cuatro personas en estado de ebriedad. El conductor perdió el control y terminó chocando contra un tronco, lo que evitó una tragedia mayor.

“Se escuchó un fuerte golpe y cuando salimos a ver, el auto casi atropella a un muchacho que tuvo que tirarse a un costado para salvarse. También pudo haber embestido a otros que estaban compartiendo aquí en la esquina”, relató una vecina.

Conductor ebrio casi atropella a vecinos y chocó contra un tronco en la Radial 26 de Santa Cruz. Foto: Red Uno

Tras el accidente, dos de los ocupantes del vehículo huyeron del lugar, mientras que otros dos permanecieron en la zona. Testigos aseguraron que todos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Los vecinos denunciaron que la inseguridad se ha vuelto constante en el barrio, sobre todo en días de clásicos de fútbol, cuando grupos de jóvenes se reúnen a ingerir alcohol y protagonizan riñas. “Ya parece una zona roja. Hemos pedido varias veces que la Policía patrulle porque siempre hay peleas”, reclamó una vecina.

El hecho genera preocupación, ya que estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Los vecinos piden mayor control policial y sanciones ejemplares para quienes conduzcan bajo influencia del alcohol.

