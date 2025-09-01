¿Cuáles son los departamentos que tendrán feriado este mes?

En el mes de septiembre, Bolivia vivirá dos jornadas de descanso, aunque no de manera generalizada, sino únicamente en dos departamentos. Según lo establecido en el Decreto Supremo 5328, aprobado en el marco del Bicentenario, los feriados de este mes corresponden a Cochabamba y Santa Cruz, cada uno en conmemoración de sus gestas libertarias.

14 de septiembre: Cochabamba

El 14 de septiembre de 2025 (departamental), Cochabamba conmemorará 215 años de su grito libertario, recordando la rebelión de 1810 encabezada por Esteban Arce, considerada un paso crucial en el camino hacia la independencia de Bolivia.

Esta fecha rememora el levantamiento revolucionario que marcó un hito en la historia nacional y que durante décadas fue feriado departamental. Sin embargo, según el Decreto Supremo 5328, el feriado oficial de Cochabamba se trasladará al 14 de noviembre (Nacional).

24 de septiembre: Santa Cruz

En Santa Cruz, se mantiene vigente el feriado departamental del 24 de septiembre, fecha en la que se recuerda la gesta libertaria de 1810. Ese día será jornada de descanso con goce de haberes para todos los cruceños.

En conclusión, este mes solo los departamentos de Cochabamba (14 de septiembre en su tradición histórica, ahora con nueva fecha en noviembre) y Santa Cruz (24 de septiembre) contarán con feriados, marcando así un calendario que distingue las celebraciones cívicas de cada región.

