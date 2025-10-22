De manera extraordinaria, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo que otorga un feriado adicional en 2025 a los nueve departamentos del país, en conmemoración del Bicentenario de Bolivia.

El Decreto Supremo 5328, aprobado el 5 de febrero de este año, tiene el objetivo de resaltar hechos históricos y trascendentales en la lucha por la independencia nacional.

Hasta la fecha, seis de los nueve departamentos ya celebraron sus jornadas conmemorativas. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se confirmó que aún restan tres regiones por rendir homenaje a sus gestas históricas:

Tarija: 7 de noviembre, por la Batalla de Suipacha .

Cochabamba: 14 de noviembre, por la Batalla de Aroma .

La Paz: 14 de noviembre, en recuerdo del descuartizamiento de Túpac Katari.

Las tres fechas caen en día viernes, por lo que estos departamentos disfrutarán de un fin de semana largo, ideal para el descanso y el impulso de actividades turísticas y culturales en sus regiones.

