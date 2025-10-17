“¡No pasó nada!”: Sacerdote asegura que feligresa solo pidió ducharse en la parroquia (Video)

Un verdadero escándalo sacudió a la pequeña ciudad de Nova Maringá, en Brasil, cuando el sacerdote Luciano Braga Simplício fue sorprendido semidesnudo junto a una joven feligresa en la casa parroquial.

El video del incidente, que se hizo viral, muestra a la mujer llorando mientras su novio derriba la puerta del baño, y desató memes y comentarios en redes sociales.

El padre Luciano rompió el silencio y negó cualquier tipo de relación con la joven. En un audio viralizado, explicó que la mujer solo le pidió permiso para usar la habitación y ducharse, tras haber trabajado esa mañana en la iglesia.

“Isabela preguntó si podía ir a la casa parroquial a cambiarse de ropa, porque llegó por la mañana y quería cambiarse. Así que le dije que sí”, aseguró el sacerdote.

El cura relató que al salir de la ducha escuchó gritos y que la joven estaba en el living, intentando evitar ser vista por terceros. “No tenía nada, el problema es que cuando llegaron yo me había ido a duchar y ella estaba ahí, no quería que la vieran. No hay nada más allá de eso”, afirmó.

El incidente desató un profundo impacto en esta localidad de apenas 5.000 habitantes, donde los vecinos calificaron la escena como “vergonzosa e increíble”.

En respuesta, la Diócesis de Diamantino (MT) suspendió al sacerdote mientras se realiza una investigación interna. En un comunicado, el obispo Dom Vital Chitolina indicó: “Todas las medidas canónicas previstas ya se están tomando debidamente, en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

Luciano Braga Simplício ingresó al clero el 12 de agosto de 2012 y fue ordenado el 24 de noviembre de ese mismo año. Celebró su primera misa en São José do Rio Claro en enero de 2023 y fue trasladado a Nova Maringá en abril, aunque no se conocen los motivos del cambio. Hasta el escándalo, mantenía un perfil activo en redes sociales llamado “Alô Meu Deus!”, donde compartía mensajes religiosos diariamente; tras la viralización del caso, cerró su cuenta.

Mira la programación en Red Uno Play