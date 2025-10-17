VIDEO: ¡Se creyó listo! Pero un perro lo delató tras matar a su jefe en Argentina

La Policía bonaerense detuvo a Blas Maximiliano Sosa, de 34 años, acusado de asesinar a su empleador, Aarón Manuel González Rodríguez, de 46, para apropiarse de todos sus bienes, y enterrarlo en el patio de su casa en Las Toninas (Argentina). El hallazgo del cadáver fue posible gracias a la alerta de un vecino y, de manera insólita, a un can que no dejaba de escarbar en el lugar donde estaba oculto el cuerpo.

Rodríguez, dueño de una reconocida fábrica de pastas, estaba desaparecido desde hacía más de un mes y medio. La investigación comenzó tras la denuncia de un amigo de la víctima, preocupado por la falta de contacto. El martes pasado, tras una serie de pistas que incluían mensajes sospechosos enviados desde el celular de la víctima, la policía allanó la vivienda y encontró a Sosa junto al cadáver de su empleador enterrado en el patio.

Fuentes de la DDI Dolores y SubDDI La Costa indicaron que el acusado intentó simular que Rodríguez estaba de vacaciones en Brasil, enviando mensajes desde su teléfono. Sin embargo, las comunicaciones fueron rastreadas y detectaron que provenían de la propia casa del empresario. Además, Sosa había cambiado el chip del celular de su jefe y utilizado uno de sus vehículos, lo que reforzó las sospechas sobre su implicación.

El crimen, calificado como “homicidio por codicia” agravado por el vínculo laboral, habría sido premeditado. El empresario confiaba plenamente en su empleado, a quien incluso le ofrecía hospedaje en su hogar. La familia comenzó a sospechar tras recibir mensajes inusuales, con un tono extraño y solicitudes de dinero, que no coincidían con la forma habitual de comunicarse de Rodríguez.

Finalmente, la combinación de las señales del celular, el testimonio del vecino y la inesperada “alerta” del can permitieron a la policía dar con el cuerpo y reunir pruebas contundentes que comprometen a Sosa. El caso conmociona a la comunidad local y pone en evidencia que, a veces, la fidelidad de un animal puede ser clave para hacer justicia.

