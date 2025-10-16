“Padre, ábreme la puerta”: sacerdote es sorprendido con la prometida de un feligrés (Video)

Un video que circula en redes sociales ha conmocionado a la pequeña ciudad de Nova Maringá, ubicada a 392 kilómetros de Cuiabá, Brasil. En las imágenes, registradas el pasado lunes 13 de octubre, se observa el tenso momento en que un hombre irrumpe en la casa parroquial de Nossa Senhora Aparecida, exigiendo que el sacerdote abra la puerta del dormitorio.

El religioso, identificado como Luciano Braga Simplício, se encontraba dentro del lugar junto a la prometida del hombre, quien forma parte de la misma comunidad. Según el video, el novio derriba las puertas del dormitorio y del baño después de que el sacerdote se negara a abrirlas.

Al ingresar, el hombre encuentra a su pareja llorando y escondida debajo del lavabo, mientras increpa al sacerdote por su comportamiento. El registro se viralizó rápidamente, generando una ola de reacciones entre los habitantes de la localidad, que cuenta con poco más de 5.000 habitantes, y provocando una fuerte polémica sobre la conducta del religioso.

Ante la magnitud del escándalo, la Diócesis de Diamantino, responsable de la parroquia, emitió un comunicado el martes 14 de octubre, informando que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes. “Se están tomando las medidas canónicas necesarias. Pedimos a la comunidad comprensión y oraciones”, señaló la institución eclesiástica.

Por su parte, el sacerdote negó cualquier implicación inapropiada. En un audio difundido en redes sociales, Simplício aseguró que la mujer únicamente le había pedido usar una habitación exterior de la casa parroquial para ducharse y cambiarse de ropa tras ayudar en tareas de la iglesia.

“Ella bromeó diciendo: ‘Padre, voy a dormir allí’, y yo le respondí que durmiera afuera. Estaba sola, su novio había viajado”, explicó el religioso en su defensa.

El caso ha dividido a la comunidad y ha puesto bajo escrutinio la conducta del sacerdote, mientras la investigación eclesiástica continúa para determinar las acciones a seguir.

