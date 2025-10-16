¡Camioneta perdió el control! Una mujer fue atropellada mientras hablaba por celular (Video)

En un hecho que dejó consternados a los transeúntes, una mujer que se encontraba hablando por teléfono en la acera fue atropellada por una camioneta que, por razones aún desconocidas, perdió el control.

Testigos del accidente, registrado en Brasil, relataron que el vehículo circulaba a velocidad moderada cuando de repente se desvió hacia la acera, impactando a la mujer de forma inesperada. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento exacto del atropello, provocando alarma entre los vecinos.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde recibe atención por lesiones que, aunque son graves, ella se encuentra fuera de peligro, según los primeros informes. Las autoridades locales investigan las causas del accidente y realizan las pruebas correspondientes al conductor de la camioneta.

Vecinos y transeúntes hicieron un llamado a extremar precauciones en las calles, destacando la importancia de la seguridad vial en zonas concurridas.

