VIDEO: ¡Indignante! Jóvenes obligaron a una perrita a beber cerveza en México

La difusión de un video en el que un grupo de jóvenes obliga a una perrita callejera a beber cerveza dentro de un automóvil en calles de Ciudad Madera, Chihuahua, ha provocado una ola de indignación en todo México. Las imágenes, grabadas y compartidas por los propios involucrados, muestran a dos mujeres y un hombre riendo mientras maltratan al animal.

En la grabación se observa cómo una de las mujeres, desde el asiento del copiloto, sujeta a la perrita por el cuello y le aprieta el hocico para forzarla a abrir la boca y beber alcohol. El animal, visiblemente asustado y confundido, fue liberado minutos después y logró escapar del lugar.

El video fue acompañado por un mensaje burlón en redes sociales: “Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”, lo que intensificó el repudio generalizado y evidenció la falta de empatía de los agresores. Usuarios, activistas y habitantes de la zona exigieron castigos ejemplares y la intervención inmediata de las autoridades.

A través de redes sociales, internautas identificaron presuntamente a las responsables como Denisse G. y Alejandra C. Según la cuenta @ciudadanochi, ambas jóvenes eliminaron sus perfiles tras recibir mensajes de rechazo. Aunque una de ellas alegó que la perrita era suya, versiones en línea sostienen que se trataba de un animal en situación de calle que fue raptado por los agresores.

El caso generó tal repercusión que activistas detectaron que las implicadas serían estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua (UPN). La rectora de la institución, Graciela Aida Velo, confirmó que al menos una de ellas pertenece a su comunidad universitaria y aseguró que ya se analizan sanciones internas y el apoyo para formalizar la denuncia. “Estamos trabajando en ello y se harán las gestiones y sanciones correspondientes. Lo estoy haciendo de manera personal”, declaró.

