VIDEO: ¡Se salvó por el casco! Motociclista quedó 'noqueado' tras golpe de un contenedor

Un motociclista en Indonesia quedó inconsciente luego de que la puerta de un camión lo golpeara, tras impactar con una rama.

Ligia Portillo

15/10/2025 10:43

VIDEO: ¡Se salvó por el casco! Motociclista quedó 'noqueado' tras golpe de un contenedor. Foto: Captura de pantalla
Indonesia

Un video compartido por el medio Alertas Mundiales muestra el momento exacto en que un motociclista en Indonesia quedó inconsciente luego de que la puerta del contenedor de un camión lo golpeara.

El accidente ocurrió cuando el vehículo chocó contra una rama de árbol que sobresalía en la vía, provocando que la puerta del contenedor se abra y golpeando al motociclista que venía por el otro carril.

Las imágenes revelan la violencia del impacto, que habría sido fatal de no ser por el casco que portaba el conductor, el cual evitó lesiones graves y le salvó la vida. Testigos presentes en el lugar auxiliaron inmediatamente al motociclista tras el incidente.

El clip se ha vuelto viral, generando alerta sobre la importancia del uso del casco y la precaución en vías con obstáculos inesperados.

Mira el video:

 

PUBLICIDAD

