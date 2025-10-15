VIDEO: ¡Quiso defenderla! Un hombre intervino en una pelea y le quitaron la vida a ‘pedradas’

Un hecho violento conmociona a una comunidad en Brasil. Un hombre de 33 años perdió la vida tras ser atacado brutalmente por un joven de 22 años, luego de intervenir en una presunta pelea de pareja.

El agresor golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra y continuó propinándole violentos puñetazos mientras una adolescente de 14 años, pareja del atacante, trataba desesperadamente de detenerlo.

La víctima falleció mientras era auxiliada, antes de poder recibir atención médica. La menor fue trasladada a la comisaría, pero los Servicios de Protección Infantil no acudieron para investigar el caso, según informan medios locales.

Horas después, el agresor fue capturado en una vivienda cercana y, ante las autoridades, confesó que actuó “sin pensar”, declaración que refleja la brutalidad e impulsividad del ataque.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el hecho y la responsabilidad de quienes debían proteger a la menor.

Imágenes sensibles:

