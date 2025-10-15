TEMAS DE HOY:
Policía extorsionador cayó del micro y murió Baja definitiva a efectivo policial

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: ¡Quiso defenderla! Un hombre intervino en una pelea y le quitaron la vida a ‘pedradas’

Un joven de 22 años atacó brutalmente a un hombre de 33 años con una piedra y puñetazos, mientras una adolescente intentaba detenerlo. La víctima falleció antes de recibir atención médica.

Ligia Portillo

15/10/2025 11:36

VIDEO: ¡Quiso defenderla! Un hombre intervino en una pelea y le quitaron la vida a ‘pedradas’. Foto: Red Uno
Brasil

Escuchar esta nota

Un hecho violento conmociona a una comunidad en Brasil. Un hombre de 33 años perdió la vida tras ser atacado brutalmente por un joven de 22 años, luego de intervenir en una presunta pelea de pareja.

El agresor golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra y continuó propinándole violentos puñetazos mientras una adolescente de 14 años, pareja del atacante, trataba desesperadamente de detenerlo.

La víctima falleció mientras era auxiliada, antes de poder recibir atención médica. La menor fue trasladada a la comisaría, pero los Servicios de Protección Infantil no acudieron para investigar el caso, según informan medios locales.

Horas después, el agresor fue capturado en una vivienda cercana y, ante las autoridades, confesó que actuó “sin pensar”, declaración que refleja la brutalidad e impulsividad del ataque.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el hecho y la responsabilidad de quienes debían proteger a la menor.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD