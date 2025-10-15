Un accidente estremecedor ocurrió en China cuando un automóvil, que se pasó un semáforo en rojo, perdió el control al intentar esquivar a un ciclista y terminó cayendo a un río a gran velocidad.

El vehículo transportaba a una familia completa de cuatro personas. Lamentablemente, dos de los ocupantes perdieron la vida en el acto, mientras que los otros dos fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro médico.

Testigos señalaron que la maniobra desesperada del conductor no fue suficiente para evitar la tragedia, y las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Este suceso ha generado conmoción en la comunidad y reabre el debate sobre la seguridad vial y el respeto a las señales de tránsito en la región.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play