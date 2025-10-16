¡Peligro en las calles! Arrojaron una llanta desde un micro en Cochabamba (Video)

En un acto de extrema imprudencia, una llanta fue arrojada desde el interior de un micro de la línea “C” en el barrio Colquiri Norte (Cochabamba), generando alarma entre los vecinos y poniendo en riesgo la integridad de las personas.

Cámaras de vigilancia del sector registraron el momento exacto, el micro circulaba por la calle a eso de las 14:00 horas, frenó levemente y de su interior salió disparado el neumático que terminó impactando contra la puerta de una vivienda. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque los daños materiales fueron evidentes.

Los vecinos denunciaron la acción irresponsable y exigieron a las autoridades que identifiquen al chofer, quien continuó su recorrido sin detenerse pese al incidente.

“Esto podría haber lastimado a alguien”, señaló un ciudadano, visiblemente preocupado por la falta de control en el tránsito.

Mira la programación en Red Uno Play