¡Atención! Estas son las restricciones y sanciones que rigen en Cochabamba rumbo al balotaje

La medida entra en vigor desde la medianoche de este jueves 16 de octubre hasta el domingo 19 al mediodía. Se prohíbe el consumo de alcohol, portación de armas y espectáculos públicos.
16/10/2025 10:58
El gobernador Humberto Sánchez emitió el Decreto Departamental N° 6510, que declara Auto de Buen Gobierno en todo el departamento de Cochabamba con motivo de la Segunda Vuelta Electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, prevista para este domingo 19 de octubre.
La medida tiene por objetivo garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y asegurar que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y orden.
Prohibiciones establecidas:
Desde las 00:00 del jueves 16 hasta las 12:00 del domingo 19 de octubre:
- No se permitirá el traslado de electores fuera de su jurisdicción salvo autorización expresa.
-Se prohíben los actos públicos, reuniones o manifestaciones políticas.
- Se restringe la portación de armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes.
- Queda prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en cualquier espacio público o privado.
Estas disposiciones están respaldadas por el artículo 152 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que rige en todo el territorio nacional durante los procesos electorales.
Sanciones
El documento advierte que quienes incumplan las normas establecidas serán sancionados conforme a la legislación vigente, bajo control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las autoridades competentes.
