¡Atención! Estas son las restricciones y sanciones que rigen en Cochabamba rumbo al balotaje

El gobernador Humberto Sánchez emitió el Decreto Departamental N° 6510, que declara Auto de Buen Gobierno en todo el departamento de Cochabamba con motivo de la Segunda Vuelta Electoral para la elección de Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, prevista para este domingo 19 de octubre.

La medida tiene por objetivo garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y asegurar que las y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y orden.

Prohibiciones establecidas:

Desde las 00:00 del jueves 16 hasta las 12:00 del domingo 19 de octubre:

- No se permitirá el traslado de electores fuera de su jurisdicción salvo autorización expresa.

-Se prohíben los actos públicos, reuniones o manifestaciones políticas.

- Se restringe la portación de armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes.

- Queda prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en cualquier espacio público o privado.

Estas disposiciones están respaldadas por el artículo 152 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que rige en todo el territorio nacional durante los procesos electorales.

Sanciones

El documento advierte que quienes incumplan las normas establecidas serán sancionados conforme a la legislación vigente, bajo control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las autoridades competentes.

Auto de Buen Gobierno de Cochabamba.

Auto de Buen Gobierno de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play