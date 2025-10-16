Incendio en un instituto de Cochabamba: estudiantes y profesores lograron escapar ilesos

En horas de la noche, se registró un incendio en una unidad educativa de la zona del Sarco, que funcionaba como instituto de gastronomía. La rápida intervención de bomberos y la evacuación inmediata de estudiantes evitaron una tragedia mayor.

Según el informe brindado por el responsable de la unidad de bomberos de la Policía, el incendio fue provocado por una fuga en una garrafa de gas. “Primeramente se procedió a la evacuación de todos los estudiantes a un perímetro de seguridad. Luego, nuestro personal realizó la búsqueda primaria y localizó la garrafa que presentaba la fuga. Afortunadamente, el escenario ya se encuentra controlado”, indicó el funcionario.

Todos los estudiantes presentes fueron evacuados sin complicaciones graves. Solo dos personas sufrieron quemaduras leves en el cabello, manos y rostro, y están siendo atendidas por personal médico. “Se aplicaron todos los protocolos de bioseguridad y evacuación; gracias a Dios, no se han registrado mayores problemas”, señaló uno de los bomberos.

Testimonios de los estudiantes revelaron momentos de tensión durante el incidente. “Estábamos en clase de Contaduría cuando vimos que la garrafa empezaba a arder. Corrí a traer la manguera y mi compañero utilizó un extintor con capacitación previa. Pudimos controlar el fuego con ayuda de otros compañeros”, relató uno de los alumnos que participó en la extinción del incendio.

El personal de la unidad educativa también colaboró en mantener la calma y garantizar que la evacuación se realizara de forma ordenada. Algunos estudiantes presentaron molestias por inhalación de humo, pero se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener los protocolos de seguridad y de contar con capacitación en el manejo de incendios, especialmente en entornos educativos.

