Violento choque en Tiquipaya deja dos vehículos destrozados y poste dañado

En horas de la noche de ayer, un fuerte accidente de tránsito se registró en el municipio de Tiquipaya, cuando un vehículo rojo impactó contra un poste en la avenida Circunvalación y calle Daniel Salamanca.

Según reportes preliminares, otro vehículo habría chocado contra el motorizado antes de que este se estrellara contra el poste, generando daños considerables en ambos automóviles y en la infraestructura urbana.

Efectivos de tránsito del municipio trasladaron los vehículos y a los conductores hasta sus dependencias para iniciar las investigaciones correspondientes. Los vecinos de la zona pidieron que se retire el poste dañado y se normalice el cableado, para evitar riesgos adicionales.

Las autoridades locales continúan con la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

