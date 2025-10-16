TEMAS DE HOY:
Comunidad

¿A qué hora sale el último bus de Santa Cruz este fin de semana?

En Santa Cruz, las salidas de viajes se efectuarán solo hasta el sábado 18 de octubre. Conozca los horarios de las escalas departamentales e interprovinciales.

Jhovana Cahuasa

16/10/2025 7:51

Foto: Archivo Red Uno
Santa Cruz

La Terminal Bimodal de Santa Cruz ya tiene establecidos los horarios para la salida de viajes a nivel departamental e interprovincial este sábado 18 de octubre.

El domingo, todos los servicios quedarán suspendidos y se reanudarán con normalidad el lunes 20 de octubre, debido a la segunda vuelta electoral.

Cronograma de últimas salidas a los diferentes destinos desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz (sábado 18 de octubre):

  • 10:00: Santa Cruz hacia diferentes departamentos (escala interdepartamental)
  • 15:00: Santa Cruz hacia diferentes provincias (escala interprovincial)

Solo hasta esas horas establecidas los usuarios podrán realizar sus viajes. Esta medida se aplica en cumplimiento de la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

 

 

