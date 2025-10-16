La Terminal Bimodal de Santa Cruz ya tiene establecidos los horarios para la salida de viajes a nivel departamental e interprovincial este sábado 18 de octubre.

El domingo, todos los servicios quedarán suspendidos y se reanudarán con normalidad el lunes 20 de octubre, debido a la segunda vuelta electoral.

Cronograma de últimas salidas a los diferentes destinos desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz (sábado 18 de octubre):

10:00: Santa Cruz hacia diferentes departamentos (escala interdepartamental)

15:00: Santa Cruz hacia diferentes provincias (escala interprovincial)

Solo hasta esas horas establecidas los usuarios podrán realizar sus viajes. Esta medida se aplica en cumplimiento de la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

