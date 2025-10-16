En Santa Cruz, las salidas de viajes se efectuarán solo hasta el sábado 18 de octubre. Conozca los horarios de las escalas departamentales e interprovinciales.
16/10/2025 7:51
Escuchar esta nota
La Terminal Bimodal de Santa Cruz ya tiene establecidos los horarios para la salida de viajes a nivel departamental e interprovincial este sábado 18 de octubre.
El domingo, todos los servicios quedarán suspendidos y se reanudarán con normalidad el lunes 20 de octubre, debido a la segunda vuelta electoral.
Cronograma de últimas salidas a los diferentes destinos desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz (sábado 18 de octubre):
Solo hasta esas horas establecidas los usuarios podrán realizar sus viajes. Esta medida se aplica en cumplimiento de la Ley N° 026 del Régimen Electoral.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
16:30