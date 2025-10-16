¿Hasta qué hora se podrá viajar en buses este fin de semana en La Paz?

Rumbo a la segunda vuelta electoral que se efectuará el próximo domingo 19 de octubre, las terminales de buses en La Paz y la Terminal Interprovincial Minasa ajustan sus horarios para suspender operaciones el domingo. Las mismas retornarán a la normalidad el lunes 20 de octubre.

La directora de la Terminal de Buses La Paz, Iveliz Asturizaga, señaló que el último bus saldrá el sábado a las 18:00 horas, con destino al departamento de Oruro.

“El sábado atenderemos desde las 3:30 hasta las 23:00, pero los buses saldrán únicamente hasta las 18:00, garantizando que las flotas lleguen a su destino antes de las restricciones”, manifestó Asturizaga.

Cronograma de últimas salidas a los diferentes departamentos y regiones en la Terminal de Buses de La Paz (sábado 18 de octubre):

05:00: Santa Cruz

07:00: Tarija

08:00: Tupiza

09:00: Villazón

10:00: Sucre

12:00: Potosí y Uyuni

16:00: Llallagua

18:00 Oruro

Las salidas internacionales hacia Argentina se permitirán hasta las 08:00, y hacia Chile y Perú, hasta las 16:00.

Cronograma de últimas salidas en la Terminal Interprovincial Minasa:

07:00: Circuata

09:00: Mapiri

14:00: Asunta

15:00: Colopampa, Guanay, Palos Blancos, Tipuani

16:00: Calzada Mercedes, Tocoroni

17:00: Chulumani, Irupana

18:00: Arapata, Chojlla, Suapi, Caranavi, San Antonio

19:00: Coroico, Coripata, Puente Villa, Trinidad Pampa y Yanacachi

En La Paz también se suspenderán los servicios de Mi Teleférico, así como del transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo durante toda la jornada electoral, conforme a la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

