¿Hasta qué hora se podrá viajar en buses este fin de semana en La Paz?

Revise el cronograma de las últimas salidas a los diferentes departamentos y regiones en la Terminal de Buses de La Paz. El domingo, el servicio se suspenderá debido a la segunda vuelta electoral.
16/10/2025 7:14
Escuchar esta nota
Rumbo a la segunda vuelta electoral que se efectuará el próximo domingo 19 de octubre, las terminales de buses en La Paz y la Terminal Interprovincial Minasa ajustan sus horarios para suspender operaciones el domingo. Las mismas retornarán a la normalidad el lunes 20 de octubre.
La directora de la Terminal de Buses La Paz, Iveliz Asturizaga, señaló que el último bus saldrá el sábado a las 18:00 horas, con destino al departamento de Oruro.
“El sábado atenderemos desde las 3:30 hasta las 23:00, pero los buses saldrán únicamente hasta las 18:00, garantizando que las flotas lleguen a su destino antes de las restricciones”, manifestó Asturizaga.
Cronograma de últimas salidas a los diferentes departamentos y regiones en la Terminal de Buses de La Paz (sábado 18 de octubre):
Las salidas internacionales hacia Argentina se permitirán hasta las 08:00, y hacia Chile y Perú, hasta las 16:00.
Cronograma de últimas salidas en la Terminal Interprovincial Minasa:
En La Paz también se suspenderán los servicios de Mi Teleférico, así como del transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo durante toda la jornada electoral, conforme a la Ley N° 026 del Régimen Electoral.
