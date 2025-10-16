De acuerdo con el testimonio de la mujer, el interno fue apuñalado siete veces dentro del penal de Chonchocoro, donde ya había cumplido su condena y esperaba su salida. La mujer aseguró que acudió al recinto penitenciario para pedir explicaciones, pero no obtuvo respuestas.

“Fui a pedir explicación de lo que pasó, pero no me dijeron nada”, lamentó.

El cuerpo del hombre presentaba siete heridas punzocortantes, tres de ellas en el pecho. Además, durante la revisión de su celda no se encontraron sus pertenencias, entre ellas joyas y collares de oro.

La denunciante señaló que un recluso le tenía envidia y sospecha que él habría sido quien le robó sus pertenencias y posiblemente participó en el crimen.

Aunque no precisó cómo su esposo obtuvo las joyas, la mujer exige una investigación inmediata para identificar al autor del asesinato. El cuerpo del hombre es velado en la ciudad de El Alto.

