“Se durmió un instante”: conductor atropelló a tres personas en La Paz y una perdió la vida

Al promediar las 13:00 de este miércoles, una tragedia llenó de luto al barrio Chasquipampa, en La Paz. El hecho se registró entre las calles 38 y 39, cuando un vehículo subió inesperadamente a la acera, atropellando a tres personas.

Una testigo relató que, tras el impacto, observó sangre saliendo debajo del camión.

“Debajo del camión salía sangre. No vi cómo ocurrió el atropello, pero cuando miré, vi que había una persona, estaba una señora”, manifestó la testigo.

Según el relato de los vecinos, el vehículo impactó primero contra un puesto de comida y luego contra el garaje de una unidad educativa de nivel primario.

“Chocó primero con la tienda de almuerzo y luego con el garaje del colegio”, añadió otra testigo.

El hecho causó gran conmoción en la zona, ya que la víctima era una persona muy conocida y apreciada por el vecindario.

Otra testigo comentó que el conductor se encontraba visiblemente aturdido tras el accidente y dijo que se durmió por un instante, al estar cansado de hacer fila por combustible.

“El señor pidió disculpas, dijo que estaba en shock”, señaló.

Los vecinos expresaron su preocupación por el peligro que enfrentan los transeúntes en el lugar, donde, según afirmaron, los vehículos circulan con exceso de velocidad.

