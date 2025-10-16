TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Asesinan a un reo Robo bicicleta

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan sin vida a un hombre en el río Negro de El Alto; presumen que fue trasladado al lugar

El cuerpo de un hombre de entre 60 y 65 años fue encontrado sin vida en el río Negro, en la ciudad de El Alto. Vecinos del lugar alertaron a la Policía.

Red Uno de Bolivia

15/10/2025 22:23

Foto: Red Uno Archivo.
El Alto

Escuchar esta nota

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones y no se descarta que la muerte haya sido violenta.

“Estamos buscando información. Es una persona de sexo masculino, de aproximadamente 60 a 65 años. Habría perdido la vida a causa de las lesiones identificadas en su cuerpo. Aparentemente, podría tratarse de un accidente de tránsito”, declaró Neme.

Según la hipótesis preliminar, el hombre habría fallecido producto de un accidente y posteriormente fue abandonado por terceras personas en el río Negro.

Las autoridades esperan el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para determinar la causa exacta de la muerte, ya que el cuerpo presenta múltiples heridas. La Felcc investiga el caso.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD