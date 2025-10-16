Hallan sin vida a un hombre en el río Negro de El Alto; presumen que fue trasladado al lugar

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme, informó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones y no se descarta que la muerte haya sido violenta.

“Estamos buscando información. Es una persona de sexo masculino, de aproximadamente 60 a 65 años. Habría perdido la vida a causa de las lesiones identificadas en su cuerpo. Aparentemente, podría tratarse de un accidente de tránsito”, declaró Neme.

Según la hipótesis preliminar, el hombre habría fallecido producto de un accidente y posteriormente fue abandonado por terceras personas en el río Negro.

Las autoridades esperan el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para determinar la causa exacta de la muerte, ya que el cuerpo presenta múltiples heridas. La Felcc investiga el caso.

