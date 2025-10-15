Amplían investigaciones contra los padres de mujer secuestrada por su esposo en El Alto

Nuevas revelaciones surgieron respecto al caso de la madre de 30 años, quien fue secuestrada y maltratada por su esposo, sujeto que también agredía a sus hijos y quitó la vida a Samantha, su hija de 10 años.

La Defensoría continúa las investigaciones y, tras conocer que la mujer fue maltratada desde niña y que huyó de su casa debido a la violencia, decidió investigar a sus padres.

“Ella se salió de su casa porque sufría violencia de su progenitor, se fue a vivir con su tío y también sufría violencia. Nosotros vamos a querellarnos; tenemos el informe psicológico y por eso cayó en manos de este individuo, sufriendo violencia tras violencia durante todo este tiempo”, manifestó el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de El Alto, Herlan Cabrera.

La mujer se encuentra bajo resguardo, tras ser rescatada después de pasar dos años secuestrada por su esposo. Era víctima de violencia física y sexual y tiene cuatro hijos. Su hija menor, Samantha, de 10 años, fue hallada recientemente en un campo; el padre está acusado de infanticidio.

“El padre participó de la audiencia de medidas cautelares por este nuevo ilícito. La audiencia se llevó a cabo este fin de semana, donde se determinó seis meses de detención preventiva en Chonchocoro por este nuevo hecho de violencia”, afirmó el director de las Defensorías, Cristian Chipana.

